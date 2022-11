Sturen met baby op de arm én gsm aan het oor: tientallen bestuurders krijgen van politierechter rijverbod en geldboete voor gebruik van gsm achter het stuur

Sint-NiklaasSnel even met de auto naar de nachtwinkel met een baby op de arm én de gsm aan het oor: het was maar één van de vele overtredingen die de lokale politie van Sint-Niklaas vaststelde tijdens een sensibiliseringscampagne, en vandaag door de politierechter werd bestraft met een geldboete en een rijverbod.

De politie was in mei van dit jaar extra bij de pinken. Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen namen de agenten deel aan een sensibiliseringscampagne waarbij bestuurders die betrapt werden met de telefoon achter het stuur meteen uit het verkeer werden gehaald. Een van hen was Y.S. uit Sint-Niklaas. Hij was door de politie betrapt terwijl hij achter het stuur van zijn bestelwagen al rijdend aan het bellen was, en dat ook nog eens met een baby op zijn arm. Terwijl hij letterlijk de handen vol had, maakte hij ook nog een U-turn op een busstrook.

Quote Ik kreeg telefoon van mijn vrouw. Ze is zwanger en ze was gevallen Y.S., Beklaagde

“Ik was onderweg naar de nachtwinkel om water te gaan kopen”, vertelde hij maandag aan de politierechter in Sint-Niklaas. “Net op dat moment kreeg ik telefoon van mijn vrouw. Ze is zwanger en ze was gevallen.”

Een betoog dat de politierechter niet kon overtuigen. Y.S. werd veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen en een geldboete van 400 euro.

Ook tientallen andere betrapte bestuurder stonden terecht in de politierechtbank. H.B. werd door agenten gezien terwijl ze met haar auto op de busstrook reed in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Sint-Niklaas, de file voorbijstak en daarna opnieuw invoegde. Ondertussen was ze in de weer met een tablet. Want ook dat is, net zoals een gsm, strafbaar achter het stuur. “Ik ben zelfstandig verpleegster en wou zo snel mogelijk bij een patiënt zijn”, verantwoordde ze zich. “Met de tablet was ik aan het nakijken welke medicijnen ik nodig zou hebben.” Het leverde de vrouw 10 dagen rijverbod en een boete van 480 euro op.

Quote Ik keek op mijn tablet na welk medicijnen mijn patiënten nodig hadden H.B., Beklgaagde

P.B. werd op zijn beurt betrapt terwijl hij handenvrij aan het sturen in plaats van het telefoneren was. “Ik kreeg de nieuwe code doorgebeld van mijn bankkaart”, legde hij uit. “Terwijl ik met mijn éne hand mijn gsm vasthield, noteerde ik met mijn andere hand het getal op een papiertje. Ik dacht dat het toen mijn enige kans was om dat te doen.” Een inschattingsfout die hem net als alle anderen zowel een rijverbod als een geldboete opleverde.

Ook een aantal vrachtwagenchauffeurs hielden al rijdend hun gsm aan het oor. V.G. was één van hen. Hij nam een telefoontje aan van zijn eigen werkgever terwijl hij met een vracht op de baan was. “De gevolgen waren voor beide partijen zwaar”, aldus de advocaat. “De truck moest aan de kant en de chauffeur kreeg onmiddellijk een rijverbod opgelegd. Daardoor moest zijn werkgever een andere chauffeur ter plaatste sturen om het transport voort te zetten.” De rechter veroordeelde de trucker tot een boete van 400 euro en een rijverbod van 8 dagen.

