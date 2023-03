Studenten houden bloedinzameling in Benin: “We voerden ook wondzorg uit in kleine dorpjes”

De studenten Verpleegkunde en Medische Laboratorium vertrokken begin februari naar Benin. Onder hen ook Robbe Van Leemput, één van de 13 jongeren van de campus in Sint-Niklaas. “Via familie, vrienden en kennissen hadden we vooraf al heel wat materiaal ingezameld om wondzorg uit te voeren in kleine dorpjes”, vertelt Robbe, die vierdejaarsstudent is. “Naast wondzorg, screenings op ondervoeding en malaria bij baby’s, organiseerden we ook een bloedinzameling. Tot slot konden we ook ingezamelde kleurboeken, potloden, pennen, kleren en ander speelgoed geven aan de kinderen”.