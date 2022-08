Struikelstenen in straatbeeld herdenken oorlogsslachtoffers: “Omdat ze nooit vergeten mogen worden”

De naam struikelsteen is de vertaling van het Duitse woord ‘Stolperstein’, een creatie van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig ter herdenking van slachtoffers van het nazisme. Het is een kasseivormige steen van 10x10cm, bedekt met een messing plaatje waarin de naam, geboortedatum, arrestatie- of deportatiedatum en eventueel plaats en datum van overlijden van het slachtoffer zijn gegraveerd. Ze worden geplaatst in het voetpad ter hoogte van de toenmalige woonplaats van de slachtoffers, als blijvende en zichtbare herinnering.

Herinnering levendig houden

Verspreid over heel wat Europese steden liggen er intussen zowat 90.000 gelijkaardige struikelstenen. Een Sint-Niklase werkgroep selecteerde in een eerste fase zes slachtoffers uit Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Deze mensen werden gekozen om verschillende redenen. Eén van de voorwaarden was dat het om mensen ging waarvoor nog geen individueel herdenkingsmonument was opgericht. Via deze kleine gedenktekens in het straatbeeld wil het burgerinitiatief Struikelstenen ook in Sint-Niklaas de herinnering aan oorlogsslachtoffers levendig houden. “Het zijn stille getuigen met een breed Europees karakter die eraan herinneren waartoe verregaande onverdraagzaamheid en polarisatie kunnen leiden”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Volledig scherm André en Annie De Tender verloren hun broer Georges tijdens WOII. © Kristof Pieters

Zes slachtoffers

Op 31 augustus zullen er in totaal zes struikelstenen geplaatst worden. De eerste is voor verzetsvrouw Maria Rodrigus en haar in gevangenschap geboren kind Rita Dykers. Ze stierven in het concentratiekamp Ravensbrück. Een struikelsteen voor moeder en dochter wordt gelegd in de Veldstraat 89 in Sint-Niklaas. De 16-jarige Jerôme Van Wiele uit de Gyselstraat 79 in Nieuwkerken werd in september 1944 vermoord door Duitse soldaten tijdens een wegcontrole. Sinaainaar Georges De Plukker uit de Kernemelkstraat 24 in Sinaai was verplicht tewerkgesteld in Oostenrijk en kwam er in maart 1945 om tijdens het eindoffensief van de Russen. De broers Armand en Raphaël De Tender overleefden het concentratiekamp Buchenwald en keerden terug naar huis in de Groenstraat 70 in Belsele.

Gestorven bij bevrijding

Volledig scherm Georges De Plukker stierf bij de bevrijding. De Russische soldaten dachten dat hij een Duitser was. © Kristof Pieters

De steen voor Georges de Plukker wordt geplaatst door zijn zus Annie (79) en broer André (86). Die laatste heeft zijn grote broer ook nog gekend. “Hij was 22 jaar toen hij vertrok”, blikt hij terug. “Eén jaar later werd hij doodgeschoten, tijdens de bevrijding. De Russen dachten dat hij een Duitser was. Hij heeft acht jaar ter plaatse begraven gelegen en is daarna overgebracht naar Sinaai. De steen komt aan de ouderlijke boerderij. Die is intussen niet meer in het bezit van de familie maar voor ons nabestaanden is het toch belangrijk dat er iets achterblijft als herinnering.”

Vel over been

Dat vindt ook Albert De Tender, de zoon van Raphaël die het concentratiekamp overleefde. “Mijn vader en zijn broer wogen nog 35 kilogram toen ze werden bevrijd. De voeding was zo berekend dat ze negen maanden te leven hadden. Ze zijn net op tijd uit het kamp gehaald. De eerste veertig jaar is er amper over gesproken. Het leek wel of het doodgezwegen moest worden. Uiteindelijk is mijn vader nog 96 jaar geworden maar dat deel van zijn leven heeft hem toch voor altijd getekend.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

De Sint-Niklase struikelstenen worden geplaatst op woensdag 31 augustus, achtereenvolgens in Sint-Niklaas om 13.45 uur (Veldstraat 89), in Nieuwkerken om 14.30 uur (Gyselstraat 79), in Belsele om 15.30 uur (Groenstraat 70) en in Sinaai om 16.15 uur (Kernemelkstraat 92). Familieleden van de slachtoffers leggen er de stenen neer. Wie een familielid of kennis wil herdenken, kan een aanvraag indienen via archief@sint-niklaas.be.

Over het initiatief ‘Struikelstenen in Sint-Niklaas’ wordt ook een film gemaakt die ter beschikking wordt gesteld voor educatieve doeleinden. De filmpremière vindt plaats op dinsdag 27 september om 19.30 u in de bibliotheek van Sint-Niklaas. De werkgroep geeft ook een brochure uit met meer informatie over het project en over de zes gehuldigde slachtoffers.

