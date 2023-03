Strijd tegen overlast van farmaceutisch bedrijf levert buurman Maxime alweer dagvaarding op: “Vrachtwagen blokkeren is kwaadwillige belemmering van verkeer”

Trucker met glaasje op belandt met lading alcohol­vrije wijn in gracht op N41

Op de N41 in Elversele is zaterdagavond een vrachtwagen in de gracht beland met een lading alcoholvrije wijn. De trucker, een 51-jarige Roemeen, had daar alvast niet van gedronken want hij had 1,93 promille alcohol in het bloed en moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren.