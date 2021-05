“Stress? We hebben niks meer te bewijzen”: Hooverphonic staat vandaag met vertrouwen in halve finale songfestival

Sint-NiklaasVandaag staat Hooverphonic in de halve finale van het Eurovisiesongfestival. En daar kijkt men zeker ook in Sint-Niklaas, de thuisstad van de band, reikhalzend naar uit. We blikken vooruit met Alex, Geike en Raymond: “Dit is het beste moment voor ons om op het songfestival te staan!”

Kan ik stellen dat het voor jullie heel relaxed is in Rotterdam, omdat jullie niks meer te bewijzen hebben?

Callier: “Eigenlijk is het wel zo. Ik denk dat het voor Geike stresserender is, want zij moet zingen natuurlijk. Maar ik ben wel relaxed. Ik ben trots op het nummer, en meer kunnen we niet doen. En zoals je zegt: we hebben niet meer echt iets te bewijzen. En zelfs al doet het nummer het slecht: so what? Dan zal het ook zo zijn. Dit nummer is sowieso onze volgende single, met of zonder het songfestival erbij. En we zullen zien wat er gebeurt. ‘It’s out of our hands now’. We kunnen ons maar beter amuseren. We zitten op hotel, we zijn op reis!”

Jullie zijn 25 jaar bezig, jullie hebben zowat alles meegemaakt. Is dat songfestival écht nog nodig?

Geike: “Ik moet er wat aan wennen om het songfestival een plaats te geven in mijn wereld, dat moet ik toegeven.”

Callier: “‘I took one for the team’ toen Raymond naar Euro 2000 wilde (waar Hooverphonic op de openingsceremonie speelde, red). Ik hou niet van voetbal, maar hij was een ongelofelijke fan. En nu is het aan Geike om iets voor het team te doen.” (knipoogt)

Geike: “Maar ik heb ook mooie herinneringen aan het songfestival, met Sandra Kim en Liliane Saint-Pierre bijvoorbeeld. Het is niet alleen een opgave hoor. Het is gewoon héél groot en daar moet ik echt wat aan wennen. En in zekere zin doet het me echt denken aan mijn kindertijd. Ergens heeft dat songfestival me toen, als kind, ook een beetje naar de muziek geduwd.”

Callier: “Zo groot zal het ook niet zijn. Er mag maar drieduizend man in de zaal.”

Jullie hadden een deelname aan het songfestival al drie keer geweigerd. Waarom is dit dan het goeie moment?

Callier: “Je moet er gewoon heel veel tijd voor kunnen uittrekken. Daar zijn we echt van geschrokken. Dat is niet zomaar even twee shows spelen en klaar. Van het nummer schrijven, alle repetities tot de podiumshow: daar kruipt veel werk in. Je bent er echt een jaar mee bezig. Dat paste in het verleden nooit. En we hebben dat nu kunnen doen omdat we in ons tourschema een slot van drie maanden hadden, waarin we niet speelden. Dankzij het songfestival hebben we trouwens 2020 overleefd. Begin vorig jaar hebben we daardoor nog heel veel gespeeld in theaters, om tijd te hebben voor het songfestival. En dan kwam corona. En omdat er het voorbije jaar opnieuw veel tijd was, konden we er ook heel veel tijd in steken. En nog een andere reden waarom het nú een goed moment is om deel te nemen: de laatste jaren zijn er bij Eurosong veel meer ingetogen songs, is er meer aandacht voor de muziek zelf, terwijl het in jaren ‘90 veelal om show ging.”

Je gaat je niet ergeren aan sommige nummers?

Callier: “Nee, zeker niet. Waarom zou ik me ergeren? Als er een nummer passeert dat ik maar niks vind, is dat geen reden om me te gaan ergeren. Er zijn maar twee dingen in het leven waar je je aan moet ergeren: ‘The wind of change’ en ‘The summer of ‘69' (hilariteit).”

Geerts: “Ik ken er nog, maar ik ga zwijgen. Of we zitten daar weer mee in ons hoofd!”

En twee weken met elkaar op hotel, is dat een goed idee?

Callier: “Tuurlijk!”

Geike: “Zeker. We zijn in goed gezelschap!”

Geerts: “We hebben al zo vaak maandenlang met elkaar in een tourbus gezeten, dag en nacht. Als je dat overleeft, kun je alles!”

Geike, Alex en Raymond van Hooverphonic, op de expo rond het 25-jarig bestaan van de band in De Casino in Sint-Niklaas.

Kennen de jongste generaties Hooverphonic eigenlijk?

Callier: “Ja. We moeten echt nog niet uitleggen aan jongeren wie we zijn en wat we allemaal al hebben gedaan. Je ziet dat ook op onze optredens, dan is het publiek echt héél gemengd: man en vrouw, jong en oud. Je ziet wel dat kinderen al meekomen met hun ouders, die dan fan zijn van het eerste uur. Ik was er onlangs nog van geschrokken: 17 procent van ons publiek is tussen 16 en 18 jaar, wat nog behoorlijk veel is. Die info krijgen we via de streamingdiensten. Het helpt als je in ‘The Voice’ hebt gezeten, zoals mij, of in ‘Liefde voor Muziek’ zoals Geike. Daarmee heb je een hoop jongeren die weer mee zijn. En velen krijgen muziek mee van hun ouders. Hoe kenden wij The Beatles en The Doors? Via onze ouders.”

Wat moet er gebeurd zijn in Rotterdam om jullie binnenkort met een tevreden blik in de ogen terug te zien op de Grote Markt van Sint-Niklaas?

Callier: “Goh, we hebben het onszelf niet echt makkelijk gemaakt, door het vorig jaar met ‘Release me’ zo goed te doen op dat alternatief festival. Daar eindigden we vijfde. Dat legt wel enigszins druk op onze schouders. Maar ik lig daar niet wakker van. We moeten gewoon een goeie performance neerzetten. We zijn trots op het nummer, op ons album, op de energie van ons drieën. En als we terugkomen op de Grote Markt? Dan zal er nog steeds geen groot feest mogelijk zijn, door alle covidmaatregelen, zelfs niet als we gewonnen hebben. Dat zou eigenlijk wel een anticlimax zijn. Hoewel, een crème-glaçe bij François halen, dat zullen we doen om het te vieren!”

En wat na het songfestival? Want dan heb je het allemáál meegemaakt.

Callier: “Weet je, we zijn trots dat we er nog altijd toe doen. De dag dat je alleen je oude hits moet spelen, is het afgelopen, toch als ik 75 ben of zo (knipoogt). Zolang mensen naar je show komen om zowel ‘2Wicky’, ‘Eden’, ‘Mad about you’, ‘The night before’, ‘Romantic’ als ‘The Wrong Place’ te horen, dus zolang die laatste hit actueel en gewenst is, heb je geen reden om te stoppen. Want dat wil zeggen dat er nog steeds een publiek is.”

