Jos (58) heeft spierziek­te, maar beklimt vandaag Mont Ventoux met ligfiets: “Het is nu of nooit”

Jos De Kesel (58) uit Melsele lijdt aan een hersenaandoening die zijn spieren aantast, maar toch beklimt vandaag de Mont Ventoux in Frankrijk. Dat doet hij met een ligfiets, want op een gewone fiets is de kans te groot dat hij valt. “Ik ben al zeven maanden bijna elke dag aan het sporten”, klinkt het strijdvaardig.