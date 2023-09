IN BEELD. Vredefees­ten lokken massa bezoekers: “Een overrompe­ling”

Het was zaterdag over de koppen lopen in het centrum van Sint-Niklaas. Het ballonfestival, de concerten en randanimatie van de Vredefeesten brachten tienduizenden bezoekers op de been. “Een overrompeling”, aldus de politie, die opnieuw geen melding kreeg van grote problemen.