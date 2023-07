Bestuurder start ruzie met politie na banaal ongeval: "Ik kreeg net te horen dat ik maar acht maanden meer te leven heb”

Een dronken bestuurder van een Ferrari heeft het na een banaal verkeersongeval in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas aan de stok gekregen met de politie. De man moest door de agenten uit zijn auto gesleurd worden. “Ik was ontredderd en zei tegen de agenten dat ze mij maar dood moesten schieten”, verdedigde hij zich in de politierechtbank van Sint-Niklaas.