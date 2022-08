Stormloop op nieuwe bakkerij Toon De Klerck: “Op eerste dag al meteen helemaal uitverkocht”

Toon De Klerck ruilde vlak voor de zomervakantie zijn bekende bakkerij op ’t Eilandje in Antwerpen in voor de voormalige bakkerij van zijn overleden leermeester Jos Blommaert in Vijfstraten in Sint-Niklaas. Maandagochtend opende hij voor het eerste de deuren van zijn nieuwe bakkerij. “Wat een eerste dag”, zijn Toon en zijn team overdonderd door de massale opkomst. Klanten stonden tot ver buiten op straat aan te schuiven. “We zijn helemaal uitverkocht. Hopelijk heeft alles gesmaakt. Dinsdag is onze sluitingsdag. Woensdag staan we weer voor iedereen paraat.”