Stiltecirkel tegen oorlog: tientallen mensen protesteren op Grote Markt

Sint-Niklaas Nieuw belevings­cen­trum toont Sint-Niklaas in 2024

Met een gloednieuw belevingscentrum in het Landhuis op de Grote Markt toont het stadsbestuur hoe Sint-Niklaas er in 2024 zal uitzien. Aan de hand van allerlei interactieve installaties worden onder meer de toekomstige Grote Markt en het Sportkringpark in beeld gebracht.

9 maart