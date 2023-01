Steve Vonck neemt zitje van oud-burgemeester Christel Geerts over in gemeenteraad

De wissel was reeds in januari van vorig jaar aangekondigd , en werd tijdens de eerste gemeenteraadszitting van 2023 ook effectief doorgevoerd. Steve Vonck is onder meer bekend als uitbater van café Hemelrijk op de Grote Markt. “Een geëngageerd en gewaardeerd persoon, die op heel veel terreinen actief is”, stelde burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) het nieuwe raadslid voor.

Steve Vonck nam de plaats in van oud-burgemeester Christel Geerts. De politica was zelf niet aanwezig voor haar afscheid, maar werd toch uitvoerig bedankt door burgemeester Dehandschutter. “Christel Geerts heeft 22 jaar lang mee haar stempel gedrukt op het beleid in deze stad”, aldus de burgemeester. “En dat zowel als gemeenteraadslid, schepen en burgemeester. We bedanken haar voor haar jarenlange inzet, en wensen haar nog veel succes toe met alles wat ze in de toekomst nog onderneemt.”