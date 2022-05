Stenenmuurfeesten maken zich op voor volksfeest: “Nieuwe dartscompetitie was al na drie dagen volzet”

De wijk van de Stenenmuurstraat maakt zich vanaf vrijdag na een lange coronapauze opnieuw op voor een groot volksfeest. Nieuw op het programma is een dartstornooi, dat meteen een schot in de roos is. “De inschrijvingen voor de competitie zaten na drie dagen al volledig vol”, zegt organisator Benny Smet van de Stenenmuurfeesten. “In totaal zullen 64 deelnemers het vrijdagavond tegen elkaar opnemen. We konden gerust het dubbel aantal mensen ingeschreven hebben, maar omdat het de eerste keer is dat we het tornooi organiseren, hielden we het aantal deelnemers bewust beperkt.”