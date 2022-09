Stenen vallen naar beneden en sanitair is defect: vakantieopvang ‘t Mispeltjes wordt gesloten

Sint-Niklaas VREDEFEES­TEN. Braderij Nieuwstraat maakt zich op voor 80ste editie: “Er waait nieuwe wind door winkel­straat”

De Braderij in de Nieuwstraat in Sint-Niklaas is tijdens de Vredefeesten aan haar 80ste editie toe. Met meer dan 20 standhouders waait er een nieuwe wind door de winkelstraat én het handelaarscomité.

2 september