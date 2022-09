Stenen vallen naar beneden en sanitair is defect: vakantieopvang ‘t Mispeltje wordt gesloten

Sint-Niklaas Café Hemelrijk in ere hersteld na brand: ook ‘Adam en Eva’ zijn terug thuis

Café Hemelrijk op de Grote Markt in Sint-Niklaas is helemaal in ere hersteld na de brand in april van dit jaar. De zaak opent vrijdag officieel terug de deuren. Opvallend: ook twee kunstwerken ‘Adam en Eva’ die nog dateren van bij de opening van de bruine kroeg zo’n 30 jaar geleden, maken hun herintrede.

2 september