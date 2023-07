Steen valt uit schouw naar beneden: geparkeerde auto wordt beschadigd

Zomerscho­len in Sint-Niklaas: “Leerach­ter­stand van 260 kwetsbare leerlingen wordt weggewerkt”

Tijdens de vakantieperiode kunnen 260 leerlingen terecht in een zomerschool in Sint-Niklaas. Het initiatief is vooral bedoeld om de leerachterstand van kwetsbare jongeren weg te werken.