Stedelijk Museum kreeg op drie jaar tijd bijna 16.000 bezoekers over de vloer: “Expo Recht door Zee was grootste publiekstrekker”

Sint-Niklaas Bijshuis draait na vijf jaar op volle toeren: “Voor het eerst kunnen we elke dag open zijn voor bewoners met beperking”

Het Bijshuis in de Hadewychstraat in Sint-Niklaas heeft vijf jaar na de bouw ervan voor het eerst genoeg middelen om een heel jaar lang open te blijven. En dat is goed nieuws voor de negen jongeren met een beperking die in Bijs hun thuis hebben. Ondertussen zijn er ook al plannen voor een verdere uitbreiding.

27 januari