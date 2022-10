Stationsstraat even afgesloten nadat raam van hotel De Spiegel sneuvelt door windstoot

Nieuwkerken Plannen voor nieuw dorpsplein Ten Bos in de ijskast: “Besparing én te weinig draagvlak”

De plannen voor de heraanleg van Ten Bos in Nieuwkerken worden voorlopig opgeborgen. Dat is het gevolg van een besparingsmaatregel van het stadsbestuur én onenigheid over het aantal beschikbare parkeerplaatsen op het nieuwe plein.

18 oktober