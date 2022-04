Stationsplein krijgt nieuw bedrijvencentrum met “utopsiche” werkvloer: “Mensen hebben licht, rust, lucht en heldere kleuren nodig”

De simulatiebeelden van het nieuwe bedrijvencentrum spreken tot de verbeelding: kantoorruimtes die warmte en huiselijkheid uitstralen, knus ingerichte werkhoekjes, een loungebar en zelfs een eigen café. Ondernemen en werken in je tweede thuis, is de baseline van Copperworks. En daar lijkt het ook op. “We hebben een jaar lang een studie gemaakt over hoe de meest utopische werkomgeving eruit moet zien”, zegt Michel De Baer, CEO van het online marketingbureau OMCollective dat het nieuwe bedrijvencentrum beheert en inricht. “We spraken met 400 werknemers, 50 werkgevers, experts en psychologen. De conclusie was dat mensen licht, rust, lucht en heldere kleuren willen in hun leven. En dat gaan we met Copperworks ook op de werkvloer brengen. Voor elk humeur en energieniveau moet er een plaats zijn op kantoor. Doordat we met dit bedrijvencentrum vanaf nul kunnen beginnen, is dit onze kans om er vol voor te gaan.”