Stationsbuurt is veiliger geworden: “Maar drugs en vandalisme blijven aandachtspunt”

Sint-NiklaasDe politie van Sint-Niklaas stelt een daling vast van de criminaliteit in de stationsomgeving. In vergelijking met 2018 is er zelfs een daling van 21 procent van het aantal meldingen. Enige uitzondering is het druggebruik maar dat heeft vooral te maken met de intensieve controles. De stationsparking aan Siniscoop wordt voor de nabije toekomst een aandachtspunt. Daar is een toename van vandalisme en overlast.

Tien jaar geleden ondertekenden het stadsbestuur, de lokale politie Sint-Niklaas, de veiligheidsdiensten van de NMBS en De Lijn, het parket en de federale politie een samenwerkingsovereenkomst om de criminaliteit en de overlast in en rond het station aan te pakken. “En het bilan is meer dan positief”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter tevreden. “We zien een globale dalende tendens voor vechtpartijen en bedreigingen, gauwdiefstallen en openbare dronkenschap.”

Jonge slachtoffers en daders

De meeste criminele feiten doen zich in de stationsbuurt voor tussen 16 en 18 uur. Voor zedenfeiten, diefstal met geweld of bedreiging en gauwdiefstal zijn de slachtoffers meestal jong en zelfs vaak minderjarig. Het overgrote deel van de gekende daders is trouwens jonger dan 30 jaar en zelfs vaak minderjarig.

Het aantal fietsdiefstallen kende in 2021 een daling van 11 procent tegenover 2018. De cijfers voor diefstal met geweld, auto-inbraken en autodiefstallen blijven ongeveer status-quo over een periode van vier jaar. Enkel in 2020 was er een spectaculaire daling van het aantal diefstallen in winkels. “Maar dat is een vertekend cijfer aangezien de meerderheid van de winkels geregeld de deuren moest sluiten door corona”, zegt commissaris Els De Ridder.

Stijging drugsincidenten

De aantal incidenten met druggebruik en -bezit zijn de voorbije vier jaar wel fors gestegen. Vooral in 2021 was er een piek van het aantal feiten. “Maar dit is vooral het gevolg van onze inspanningen om meer te controleren en de drugshandel aan te pakken”, legt De Ridder uit. “Meer dan 60 procent van alle incidenten werd geregistreerd op zes kalenderdagen tijdens acties van de politie. Dus hoe meer inspanningen we leveren, hoe hoger het cijfer in de criminaliteitsstatistiek.”

Pakkans vergroten met camera’s

Dat de criminaliteit daalt, is deels ook te danken aan de camerabewaking. De volledige stationsomgeving wordt gecoverd door camera’s. Ook bussen zijn hiermee steeds vaker uitgerust. Dit vergroot uiteraard ook de pakkans. “Het effect van de camera’s is natuurlijk moeilijk meetbaar, maar hun aanwezigheid zorgt toch voor een groter veiligheidsgevoel”, aldus Dehandschutter. “Verder zijn er op weekdagen voetpatrouilles op tijdstippen dat de jeugd van en naar school gaat en is er een nauwe samenwerking met Securail en de veiligheidsdienst van De Lijn. Ook daar worden alle meldingen van agressie, overlast en vandalisme bijgehouden in een databank.” Vorig jaar kreeg de politie 207 oproepen om bijstand te leveren in het station en 15 op bussen van De Lijn.

Siniscoopgebouw wordt aandachtspunt

Dat de stationsomgeving veiliger is geworden is volgens de burgemeester vooral te danken aan de gecoördineerde aanpak. “Tussen de verschillende partners wordt regelmatig overleg gepleegd, informatie uitgewisseld en gemeenschappelijke acties georganiseerd. Recent nemen ook de directie van Siniscoop (Pathé) en de beheerder van het gebouw (Statius) deel aan dit overleg. Het parkeergebouw wordt een aandachtspunt voor de toekomst want er is veel vandalisme. Er worden brandblusapparaten leeggespoten en graffiti gespoten op muren. We bekijken daarom hoe we het gebouw enkel nog toegankelijk kunnen maken voor mensen die er echt moeten zijn.”