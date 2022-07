Start Ketnet Zomertour in Sint-Niklaas weggevallen door corona: “Geen team kunnen samenstellen door drukte en personeelskrapte in de evenementensector”

Sint-NiklaasDe start van de Ketnet Zomertour in Sint-Niklaas is zaterdag niet kunnen doorgaan na een corona-uitbraak bij het team voor de podiumopbouw. Verschillende mensen vielen uit en toeleverancier The Fungroup kon op korte termijn onvoldoende gespecialiseerd personeel mobiliseren om hen te vervangen. De VRT vond inmiddels wel een oplossing voor de editie van zondag in Zeebrugge.

Grote ontgoocheling voor een massa kinderen. Geen zingen en dansen met #Likeme op de Grote Markt in Sint-Niklaas of op de foto gaan met de Nachtwacht of de favoriete ketnetwrappers. Enkele uren voor de start van het evenement werd bekend gemaakt dat de Ketnet Zomertour niet kon doorgaan door een probleem bij één van de toeleveranciers. Dat ‘probleem’ bleek een corona-uitbraak te zijn.

Gebrek aan gespecialiseerd personeel

“Vrijdagavond om 20.54 uur werden we in kennis gesteld van een ernstige vorm van corona bij één van onze teamleden”, vertelt Stefan Kerkhofs, CEO van The Fungroup. “De zelftests later op de avond toonden aan dat ook andere mensen in het team positief waren. Mensen die zich ook onwel voelden, zijn meteen naar huis gestuurd werden.” Kerkhofs benadrukt dat hemel en aarde verzet is om de tour nog opgebouwd te krijgen. “Iedereen die we ‘s nachts nog hebben kunnen bereiken, had al een toezegging gedaan voor een andere job. Door de grote drukte en personeelskrapte in de evenementensector bleek het niet mogelijk om tegen zaterdagochtend een volwaardig team op de been te brengen om de productie op een veilige en gezonde manier tot een goed einde te brengen.”

Oplossing voor zondag

De VRT zocht en vond in allerijl een andere toeleverancier voor zondag, zo bevestigt de persdienst. Via Twitter werd het jonge volkje van de goede boodschap op de hoogte gebracht. “Na de teleurstelling van vandaag is er hard gewerkt om een oplossing te vinden voor de Ketnet Zomertour in Zeebrugge op 10 juli. We verwachten jullie vanaf 14.00 uur op het Evenementenplatform. Tot dan!”, luidde het.

Hoogtepunt van kermis

In Sint-Niklaas blijft men wel ontgoocheld achter. “Dit had immers de topdag moeten worden voor onze zomerkermis”, zegt schepen van evenementen Ine Somers (Open Vld). “We zijn enkele uren voor de start pas op de hoogte gebracht. Op zo’n korte tijdspanne een alternatief vinden was natuurlijk onbegonnen werk. We hebben als stad zelf wel een podium maar het gaat ook om de geluids- en lichtinstallatie. Er was dus geen andere keuze dan annuleren.”

Geen alternatief voor kermis

Door het in extremis het evenement af te gelasten, restte de stad ook geen tijd meer om een alternatief programma samen te stellen. “De kinderen maar ook de foorkramers zijn natuurlijk de dupe”, erkent de schepen. “De Ketnet Zomertour zou normaal gezien duizenden kinderen naar de zomerkermis hebben gelokt. Een bittere pil om slikken.”

