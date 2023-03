Staking Delhaize in Waasland Shopping duurt voort: winkel blijft wellicht nog week langer gesloten

Grote Heimelink­straat krijgt wegversmal­lin­gen en fietspaden: “Verkeers­druk­te opvangen na knip in Nieuwe Molen­straat”

De Grote Heimelinkstraat in Sint-Niklaas wordt heringericht met wegversmallingen, fietssugestiestroken en fietspaden in de tunnel nog vóór de geplande knip in de Nieuwe Molenstraat volgend jaar. Daarmee wil het stadsbestuur de voorspelde verkeersdrukte opvangen, die het gevolg zal zijn van de knip. De ingreep is noodzakelijk voor de bouw van de nieuwe fietsbrug over Vijfstraten.