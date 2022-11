Stadscentrum kleurt oranje voor strijd tegen geweld op vrouwen

Sint-Niklaas Stad toont plannen voor nieuw circulair centrum Cocon: “Werkzaam­he­den starten in voorjaar 2023"

Het stadsbestuur heeft haar plannen ontvouwd voor het nieuwe circulair centrum ‘Cocon’ in de Heistraat in Sint-Niklaas. Er komen onder meer ateliers en verhuurbare ruimtes voor een tiental duurzame ondernemers én een kenniscentrum. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2023 om een jaar later klaar te zijn.

22 november