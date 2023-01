Stadsbestuur zet gerechtelijke procedure tegen Cipierskelder stop na ‘dading’ over vroegtijdige sluiting van bekende horecazaak

De Cipierage is eigendom van het stadsbestuur, en werd in concessie gegeven aan de bvba Gysseling. Een van de voorwaarden van de concessie was dat er geen goktoestellen aanwezig mochten zijn in de zaak. Omdat die er wél waren, ondernam het stadsbestuur in maart van vorig jaar gerechtelijke stappen tegen de zaakvoerster.