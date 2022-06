Stadsbestuur en organisatoren op zuchtje van akkoord over Sint in de Piste op nieuwe Grote Markt: “Blij dat we in Sint-Niklaas zullen kunnen blijven”

Passen een circustent van 48 meter diameter én een voortent in 2023 nog op de heraangelegde markt? Die vraag hield de organisatoren van het mega-event Sint in de Piste maandenlang bezig. Want met meer groen en waterpartijen op het plein bleek de puzzel voor het circusspektakel dat jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers lokt plots een pak moeilijker te leggen . Enkele andere steden lieten aan organisator Marc Boon al weten interesse te hebben om Sint in de Piste bij hen te organiseren, maar dat blijkt nu wellicht ijdele hoop te zijn. “De nieuwe plannen voor de schikking van ons evenement op de nieuwe Grote Markt zien er voor wat ons betreft goed uit”, zegt Marc Boon. “Voor ons evenement is het cruciaal dat de circustent en de voortent op elkaar aansluiten. En dat er voldoende backstageruimte en plaats voor de dieren is. In de nieuwe plannen schuiven alle tenten op in de richting van het stadhuis, maar blijft alles werkbaar. De nostalgische kermis die samen met Sint in de Piste wordt georganiseerd, krijgt wel een andere plaats op de nieuwe Grote Markt.”

Groen licht

Een definitief akkoord tussen de stad en de vzw Acha als organisator van Sint in de Piste lijkt op een paar technische zaken na zo goed als rond te zijn. En daar is Marc Boon blij mee. “Ik veronderstel dat we met ons evenement opnieuw zullen kunnen landen op de nieuwe Grote Markt”, klinkt het. “En dat is ook hetgeen we altijd gewild hebben. We hebben altijd gezegd dat de stad Sint-Niklaas onze bevoorrechte partner is. Ontevredenheid over onze samenwerking is er nooit geweest. Maar het plaatje moest voor ons op technisch vlak wel kloppen. We zijn heel tevreden dat alles nu de goede richting uitgaat, en we normaal gezien in de stad zullen kunnen blijven.”