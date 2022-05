Stadsbestuur en GAIA houden opvallende sensibiliseringsactie met ‘Katmobiel’ op donderdagse markt

Omdat nog altijd niet alle inwoners op de hoogte zijn van de wettelijke verplichtingen, heeft het stadsbestuur van Sint-Niklaas nog eens alles opgelijst in een nieuwe infobrochure. “Sinds enkele jaren moet elke kat geboren na 31 augustus 2014 niet alleen verplicht gesteriliseerd of gecastreerd zijn maar ook gechipt en geregistreerd”, zegt schepen van dierenwelzijn Bart De Bruyne (Groen). “Hiermee willen we vermijden dat mensen ondoordacht een kat in huis halen. Op sociale media zien we immers toch nog vaak dat er kitten worden aangeboden. Velen beseffen niet dat kattinnen al geslachtsrijp worden rond de leeftijd van vier à vijf maanden. Vanaf dan kan een kattin gemiddeld twee tot drie nesten per jaar krijgen. Om dit te voorkomen is het daarom verplicht om een kattin te laten steriliseren. Dit beleid werpt intussen wel zijn vruchten af want we zien het aantal zwerfkatten de laatste jaren dalen.”