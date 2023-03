Stad wil komende twee jaar 100 nieuwe publieke laadpalen plaatsen: “Vier nieuwe oplaadpunten zijn eind deze maand al klaar”

Het aantal laadpalen stijgt jaar na jaar, ook in Sint-Niklaas. Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) geeft de cijfers mee. “Vandaag hebben we 79 publieke laadpalen en 164 semipublieke laadpalen. Ondertussen zijn er ook al 12 nieuw aanvragen binnengelopen van inwoners voor een publieke laadpaal. Vier oplaadpunten zullen tegen eind maart worden geïnstalleerd in de Molenwijk, Heiakker, Koningin Elisabethlaan en de Oosterlaan. Na aansluiting op het net kunnen de laadpalen meteen in gebruik genomen worden. Als stad willen we tussen 2023 en 2025 zelf ook nog 100 bijkomende publieke laadpalen op straat installeren. En we hebben bij de Vlaamse overheid ook een aantal strategische locaties doorgegeven om bijkomende laadinfrastructuur te voorzien.”