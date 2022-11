Stad toont nieuwe projecten met VR-bril: “Ontdek de nieuwe Grote Markt en het zwembad virtueel vanuit een ballon”

Sint-Niklaas Verkeersre­ge­ling Hoge Bokstraat gewijzigd: verkeer uit zijstraten moet voortaan voorrang verlenen

De voorrangsregeling in de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas is sinds kort gewijzigd. De zijstraten hebben niet langer voorrang op de Hoge Bokstraat zelf. De oude voorrangsregeling bleek één van de oorzaken te zijn van een aantal ongevallen in de straat.

15 november