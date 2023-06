Stad ruimt 120 weesfietsen op in Fabiolapark: “Bewoners kunnen eindelijk terug hun eigen fietsen stallen”

Het stadsbestuur heeft 120 ‘weesfietsen’ weggehaald uit het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas. In september komt er nog een tweede opruimactie in de wijk. “En dat is nodig, want ondertussen staan heel wat rekken al opnieuw vol vuile en kapotte fietsen", klinkt het bij de buurtbewoners.