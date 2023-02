Stad op zoek naar horecaterrassen voor Sint-Nicolaasplein: “Samenwerken met andere caféuitbaters en ook zomerbar is bespreekbaar”

Shoppen zonder geldig parkeertic­ket? Zoveel kost het in jouw stad

In de historische binnenstad van Antwerpen parkeren zonder te betalen? Dat kan je duur komen te staan. Met verschillende parkeerretributies van 44 euro kunnen de kosten oplopen tot 132 euro per dag. En niet alleen in Antwerpen is parkeren zonder geldig ticketje een dure aangelegenheid. Een overzicht van wat je riskeert in de verschillende steden.