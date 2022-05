Stad onderzoekt verhuizing van volledig Mercatormuseum naar SteM: “Belangrijkste museum verdient meer ruimte”

Wielrennen elite zonder contract Stijn De Bock slaat dubbelslag in Puivelde: “Deze vorm mag nog een tijdje blijven duren”

De voorbije maanden toonde Stijn De Bock meermaals aan dat hij één van de smaakmakers is in het peloton bij de elite zonder contract. In één week tijd mocht de Oordegemnaar twee keer na elkaar het hoogste podium betreden. In Assebroek werd de ban gebroken. Zaterdag kwam daar in Puivelde een tweede bloementuil bij.

