Stad onderzoekt of monument- en kerstverlichting ’s nachts uitgeschakeld kan worden: “Feestverlichting blijft wel essentieel om stad op te vrolijken”

“We gaan na of het mogelijk en zinvol is om daar waar het kan monumentenverlichting en kerstverlichting ’s nachts uit te schakelen”, zegt schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). “Het is natuurlijk wel essentieel om, zeker in de donkere dagen, de feestverlichting onze stad te laten opvrolijken. We onderzoeken ook of het haalbaar is om de verwarming in publieke gebouwen lager te zetten in het najaar, en wat het effect daarvan is. Ondertussen organiseren we ook een bewustmakingscampagne bij het personeel om zuiniger met energie om te springen.”