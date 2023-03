Stad leert inwoners wat te doen als ze getuige zijn van ongewenst gedrag: “Ter plaatse blijven is vaak al heel belangrijk voor het slachtoffer”

Hemelse gezangen uit oorlogsge­bied: meisjes­koor uit Oekraïne te gast voor reeks benefiet­con­cer­ten

Een delegatie van 40 meisjes van het koor Lira en het bandoerista ensemble Zoryanitsa zijn enkele dagen te gast in het Waasland. Ze brengen in Sint-Niklaas en Kieldrecht enkele benefietconcerten ten voordele van de oorlogsslachtoffers in hun thuisland. Voor leerkracht Jan Creve was het een blij weerzien met de koorleiders. “Ze waren hier twintig jaar geleden al eens te gast en met de Broederschool hebben we meerdere keren een tegenbezoek gebracht.”