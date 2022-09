Stad lanceert Lang-Zult-U-Wonen-scan: “50-plussers tijdig laten onderzoeken hoe levensloopbesteding hun woning is”

De meeste mensen koesteren de stille om ‘voor altijd’ in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Maar kan dit als het wat moeilijker gaat? Niet elke woning is immers geschikt als men een dagje ouder en minder beweeglijk is. “De Lang-Zult-U-Wonen-scan geeft daar antwoorden op”, zeggen schepen voor wonen Maxime Callaert (N-VA) en zijn collega voor welzijn Sofie Heyrman (Groen).

Gepersonaliseerd rapport

Na het invullen van een eenvoudige online vragenlijst krijg je een volledig gepersonaliseerd rapport met praktische tips en aanbevelingen waarmee men vervolgens aan de slag kan. “Onze doelgroep zijn vooral vijftigplussen omdat zij in een fase van hun leven zitten waarbij ze hun huis meestal hebben afbetaald en nog een aantal renovaties willen doorvoeren zoals een nieuwe keuken of badkamer. Dat is het geknipte moment om ook even stil te staan bij later. Hoe geschikt is het allemaal nog als je wat minder mobiel bent?”

Handige tips

Volgens Filip Lemaitre van Bureau50, een studiebureau gespecialiseerd in diensten voor de nieuwe generatie ‘ouderen’, is het de inderdaad vooral de bedoeling om proactief met de informatie aan de slag te gaan. “Zo ga je op latere leeftijd dankbaar zijn als je enkele stopcontacten heb laten installeren op tafelhoogte. Ga je nog voor een nieuwe keuken? Laat de vaatwasser dan ook best wat hoger plaatsen. Denk aan een antislipmat voor de douche en richt een grote tuin onderhoudsvriendelijk in. Het zijn vaak kleine zaken die een wereld van verschil kunnen maken.”

Gekleurde bril

Lemaitre adviseert om de vragenlijst met twee in te vullen. “Want de eigen perceptie van de woning is toch enigszins gekleurd. Een trap die je al vele jaren zonder probleem op- en afgaat is niet perse veilig. Vaak worden er pas maatregelen genomen na een val maar dan is het eigenlijk al te laat. Met de woonscan doorlopen we de woning van voor naar achter en van onder naar boven. Maar we staan ook stil bij de buurt. Dat is ook een belangrijke parameter. Is er een voldoende aanbod aan openbaar vervoer en winkels?”

Regie in handen houden

Callaert benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is om mensen uit hun huis te jagen, zelfs als het resultaat van de scan niet goed is. “Integendeel, we willen dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen”, klinkt het. “Iedereen moet de regie van zijn eigen leven in handen houden. Bovendien is ook een burennetwerk goud waard op latere leeftijd. Met deze scan willen we enkel mensen tijdig laten nadenken over hun woonsituatie. En het rapport bevat niet alleen een score maar geeft ook informatie rond subsidies.”

De woonscan is volledig gratis. Wie hulp nodig heeft bij het invullen ervan, kan de steun van een vrijwilliger aanvragen via de website of telefonisch via 03 778 32 40. Meer info: www.sint-niklaas.be/langzultuwonen

