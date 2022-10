Stad krijgt Circubuild-award voor project Cocon: “Plek waar circulaire toekomstverhaal vorm krijgt”

Sint-Niklaas Warmathon komt naar De Ster: een hele dag wandelen of lopen voor het goede doel

Op dinsdag 20 december komt de Warmathon van De Warmste Week naar De Ster in Sint-Niklaas. Dat is een evenement waarbij er een hele dag gelopen of gewandeld wordt voor het goede doel. Bekende VRT-gezichten zullen de sportievelingen aanmoedigen. De inschrijvingen zijn geopend.

25 oktober