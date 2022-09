Stad koopt gronden voor aanleg nieuw buurtbos De Raap: “Want in elk stadsdeel moet er toegang zijn tot bosgebied”

De groene ruimte tot in het centrum van de stad brengen en tegelijk de bestaande open ruimte vrijwaren: dat is één van de grote ambities van het stadsbestuur. Die visie werd in 2014 vastgelegd in een nieuw model met zeven stadslobben. “In elk van deze stadsdelen willen we een toegankelijk buurtbos aanleggen”, legt schepen voor Ruimtelijke Ordening en Natuur Wout De Meester (Groen) uit. “We hebben hiervoor eerder al gronden aangekocht voor het Stadsrandbos Noord, het Sportkringpark en het toekomstig buurtbos Bolle Akker tussen Vijfstraten, Sparrenhofstraat en Godsschalkstraat. Met de aankoop van 1,5 hectare grond voor De Raap is nu de eerste stap gezet om ook in het oosten van de stad een buurtbos te realiseren. De teller staat hiermee op vier.”

20 hectare extra bos

De vier nieuwe buurtbossen zullen samen voor iets minder dan 20 hectare aan bijkomende bossen zorgen dicht bij de stadskern. Ook in de deelgemeenten zijn er al buurtbossen gerealiseerd met het Menapiërspark in Nieuwkerken en De Mierennest in Belsele. “Op korte termijn volgt nog een uitbreiding van Ter Beke”, vult De Meester aan. “Daar is nu 2,3 hectare gerealiseerd en er komt nog 1,1 hectare bij. Al deze bebossingsprojecten komen bovenop de bestaande groenstructuren zoals Puitvoet, De Ster, Bezenkoek en de Fondatie in Sinaai die we ook nog gaan versterken waar mogelijk.”

Volledig scherm Een overzicht van de groene 'lobben' verspreid over de stad. © rv

Herbestemming van gronden

De buurtbewoners van de omgeving Raapstraat reageren alvast positief op de plannen. “De hele zone is ingekleurd als woon- en industriegebied”, legt de schepen uit. “De industriezone zal nog een kleine beetje kunnen uitbreiden, maar voor het woongebied is er een moratorium tot minstens 2035. Er is intussen een RUP in de maak voor de herbestemming van een deel van het gebied naar bosgebied. Er zijn ook nog landbouwers actief en die open ruimte willen we eveneens juridisch vastleggen.” Het buurtbos zal in totaal 3 hectare groot worden. Er zal een trage weg voorzien worden om de verbinding te maken tussen de Heidebaan (N70), de Passtraat en Kallohoekstraat.”

Pacht respecteren

Op de beplantingen is wel het nog even wachten, want de stad moet voor De Raap een pachtrecht respecteren dat nog loopt tot december 2025. De aanplant van de buurtbossen Bolle Akker en Sportkringpark zullen al vroeger kunnen gebeuren.

Volledig scherm Deze kaart toont waar buurtbos De Raap zich zal bevinden. © rv

Volledig scherm © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.