Stad huldigt verdienstelijke personen: van Formule 1-piloot tot zwerfvuilvrijwilliger

Het lijstje met verdienstelijke personen was dit jaar opvallend lang. Dat was het gevolg van de door de coronacrisis uitgestelde huldigingen van de voorbije jaren. Een opvallende naam was de Brits-Belgische Formule 1-rijder Lando Norris. Hij is pas 22 jaar, maar maakte in 2019 al zijn debuut in de Formule 1, bij McLaren. Zijn moeder Cisca Wauman is afkomstig uit Sint-Niklaas. “Ze ontmoette vader Norris toen die als jonge wielrenner naar België kwam om deel te nemen aan de kermiskoersen”, klinkt het. “Af en toe komt Lando naar België, vooral met de feestdagen, om zijn familie te bezoeken in de buurt van Sint-Niklaas.” Bij de uitreiking waren Lando Norris en zijn moeder Cisca niet van de partij.