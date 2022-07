Stad grijpt in na drukker verkeer op Hulstbaan door werken: “50 kilometer per uur tot aan Luitentuitstraat”

SinaaiDe ingrijpende werken in de omgeving van de Zwaanaardestraat leiden tot drukker en sneller verkeer op de Hulstbaan in Sinaai. De stad grijpt daarom in door het snelheidsregime van 50 kilometer per uur te verlengen tot aan het kruispunt met de Luitentuitstraat. Tijdens het bouwverlof blijven de slagbomen aan de werken bovendien drie weken open.

Het grootschalige rioproject in Zwaanaarde is met een kostenplaatje van 11,5 miljoen euro ook het grootste rioleringsproject in zijn soort. Met de werken zijn ook draconische maatregelen gemoeid. Om Sinaai tijdens de grootschalige werken in en rond de Zwaanaardestraat te behoeden voor sluipverkeer werden er slagbomen geplaatst aan de Moervaart (Keizerstraat) en de Stekense Vaart (Weimanstraat). Op die manier werd het fysiek onmogelijk gemaakt om Sinaai te doorkruisen tijdens de werken. Met de maatregel wil de stad het doorgaand verkeer weren met het oog op minder hinder voor de werf, een grotere verkeersveiligheid en het sparen van de bermen in de landelijke straten.

De werken zorgen voor een toevloed van verkeer op de Hulstbaan, dat via Daknam, zijn weg baant naar de E17. Bovendien kwamen er klachten uit de buurt over snelheidsduivels.

Volledig scherm De slagbomen aan de werken zijn tijdelijk geopend tijdens het bouwverlof. © Yannick De Spiegeleir

Zone 50

De stad heeft nu beslist om in te grijpen, want de werken zullen nog minstens tot de zomer van 2024 duren. “We hebben snelheidscontroles uitgevoerd en daaruit bleek inderdaad dat heel wat cbestuurders zich niet hielden aan de snelheidsregimes. We plaatsten eerder al een verkeersbord in de bestaande zone 50, maar ook dat zet geen zoden aan de dijk”, zegt schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Daarom hebben we beslist om de zone 50 door te trekken tot aan het kruispunt met de Luitentuitstraat (vanuit Sinaai-dorp).” Verderop kan er nog steeds maximum 70 kilometer per uur gereden worden, ook op de Pontweg in Daknam. De bewoners van de Hulstbaan dringen ook aan op snelheidscontroles om het nieuwe snelheidsregime te handhaven.

Slagbomen open

De komende weken belooft het alvast minder druk te worden op de Hulstbaan. Sowieso is het tijdens de vakantieperiode autoluwer, maar tijdens het bouwverlof blijven de slagbomen aan de werf ook drie weken in de hoogte. Een maatregel waarop ook gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V) had aangedrongen. De werf ligt stil en is opgeruimd. Dat laat het toe om doorgaand verkeer te laten passeren, argumenteert het stadsbestuur.

