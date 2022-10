Stad en wijkbewoners openen speelplek Wallenhof

Sint-Niklaas Nineties hitmachine The Dinky Toys houdt reüniecon­cert in De Casino

De populaire 90’s hitband The Dinky Toys houdt volgend jaar een nieuw reünieconcert in De Casino in Sint-Niklaas. De groep rond zanger Cocojr. zal onder meer hits als ‘My Day Will Come’ en ‘I Can’t Keep My Hands Off You’ nieuw leven inblazen.

5 oktober