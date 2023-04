Stad bakt 5.000 stenen voor kunstwerken onder spoorwegbrug: “Inwoners kunnen klei zelf kneden en vormen maken”

Aantal inbraken vorig jaar gestegen, slechts 3 procent opgehel­derd: “Sommige feiten worden pas jaren later opgelost”

Het aantal inbraken in Sint-Niklaas is vorig jaar opnieuw gestegen, maar blijft nog steeds onder de cijfers van vóór de coronacrisis. Nog opvallend: vorig jaar werd 3 procent van de in totaal 234 inbraken opgehelderd. Ook de aanwezigheid van een BIN-netwerk blijkt geen invloed te hebben op het aantal inbraken. Dat vernam gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V).