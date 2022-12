Staatssecretaris voor asiel en Migratie Nicole de Moor bezoekt buddyproject: “Niet alleen hulp bieden maar ook sociaal netwerk helpen opbouwen”

Sint-NiklaasNaar aanleiding van de Dag van de Migrant bracht staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) een bezoek aan Sint-Niklaas. Ze wou meer te weten komen over het buddyproject voor nieuwkomers. Dat loopt in Sint-Niklaas al een hele tijd mét succes.

In het stadhuis van Sint-Niklaas nam de staatssecretaris uitgebreid de tijd om een babbeltje te slaan met zowel vrijwilligers als deelnemers van de buddywerking. Het welzijnshuis van de stad biedt drie verschillende soorten buddywerkingen aan. “De ‘welzijnsbuddy’ is er specifiek voor mensen met minder kansen”, leggen projectverantwoordelijken Saavik Gevers en Céline Lammens uit. “Deze buddywerking is gericht om het sociale netwerk van een kanszoekende te vergroten. Dit gaat van samen een kopje koffie drinken op een terras tot het uitleggen van een brief.”

Vooral luisterend oor

De ‘sinimaat’ of cultuurbuddy is een vrijwilliger die mee op daguitstap gaat zoals een bezoekje aan de zoo of een museum. “Hier ligt de focus op het oefenen van Nederlands tijdens een ontspannende tijd.” De ‘buddy bij de wieg’ begeleidt dan weer een maatschappelijk kwetsbaar gezin tijdens de zwangerschap en de geboorte. “Het is niet de taak van de buddy om met middelen te ondersteunen maar vooral om te luisteren en naar oplossingen te zoeken bij een probleem.” Tot slot zijn er ook nog aparte categorie van buddy’s voor Oekraïense vluchtelingen. “Dit is de meest intensieve taak want door de oorlogssituatie krijgt deze buddy erg veel hulpvragen.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Momenteel zijn er in Sint-Niklaas 46 buddy’s actief maar het aantal aanvragen ligt hoger. “Bovendien wijzen we niet zomaar iemand toe”, benadrukken Saavik en Céline. “Er is altijd eerst een intakegesprek om te polsen naar de interesses. Op basis van de resultaten hiervan in combinatie met de karaktereigenschappen proberen we een goede match te vinden. Er moet immers een klik zijn, anders werkt het toch niet.” De buddywerking loopt in principe slechts twee jaar. “Want het streefdoel is natuurlijk om iemand voldoende zelfredzaam te helpen maken. Want niet wegneemt dat er na het traject een vriendschap kan blijven bestaan.”

Aanvulling op ambtelijk aanbod

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) is tevreden over het project. “Het is een belangrijke aanvulling op het ambtelijke aanbod van onze stad”, vindt hij. “Dit is de smeerolie die nodig is in een snel veranderende samenleving.”

Quote Het is belangrijk om een netwerk op te bouwen en zo snel aanslui­ting te vinden bij de samenle­ving Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Ook de staatssecretaris is onder de indruk van de buddywerking. “We mogen nooit uit het oog verliezen dat het om mensen gaat. Nieuwkomers hebben niet alleen nood aan praktische hulp maar ook aan sociaal contact. Een goed immigratiebeleid valt of staat met een goed integratiebeleid. Het is belangrijk om een netwerk op te bouwen en zo snel aansluiting te vinden bij de samenleving. Het is fijn dat men in Sint-Niklaas zo thematisch tewerk gaat en veel aandacht besteed aan een goede match.”

Wie nood heeft aan een buddy of zich als vrijwilliger wil opgeven, kan zich melden via 0478/63.92.44 of buddywerking@sint-niklaas.be

Volledig scherm © Kristof Pieters

