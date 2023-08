Sportfeesten KLJ verwachten veel volk: “27 groepen uit Oost-Vlaanderen zakken af naar onze wei”

Vestenfes­ti­val zet Christoff en Margriet Hermans op de planken

Het festival van de wijk De Vesten in Melsele pakt voor de 14e editie uit met een fraai programma. “Klein begonnen als wijkcomité in 2009 staan er nu in het weekend van 19 en 20 augustus grote toppers als Christoff en Margriet Hermans op het podium”, zegt voorzitter Emiel Verhoeven trots.