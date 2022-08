Sporen uit neolithicum op site voormalig voetbalstadion: gerichte opgravingen starten eind volgende week

Sint-Niklaas Dronken bestuur­ster (29) gewond na klap tegen geparkeer­de auto: wagen gaat over de kop

In de Smisstraat in Sint-Niklaas is vrijdagavond een 29-jarige bestuurster met haar auto over de kop gegaan. Dat gebeurde na een botsing op een geparkeerde wagen. De vrouw werd gewond en bleek dronken.

30 juli