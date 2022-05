Spoorverkeer verstoord door defecte trein

Sint-Niklaas Leerlingen Presenta­tie winnen driedaagse stadsklas met Whizzkids: “De vreugde was door heel onze school te horen”

De leerlingen van het vijfde leerjaar van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in de Plezantstraat in Sint-Niklaas hebben een driedaagse stadsklas naar Ieper gewonnen. Een prijs die ze in de wacht sleepten tijdens de ICT-wedstrijd van Whizzkids.

27 april