Spellenclub verloot kunstwerk Salvador Dali: “Hoofdprijs van zo'n 5.000 euro”

“Met als hoofdprijs een kleurenlitho van het werk Royal Insect van Salvador Dali hebben we een stuk van zo’n 5.000 euro te verloten”, zegt organisator Gert D’hondt. “De litho werd gedrukt in 1974 in Parijs en werd gesigneerd door de kunstenaar zelf. We kochten het werk aan in 2017, maar beslisten om het weg te geven.”