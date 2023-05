Spektakelmusical ‘R’ wordt blikvanger van Reynaertjaar: “Met hoofdtelefoons om gedachten te volgen van hoofdpersonage”

NET OPEN. Floriste Ria (53) verhuist naar eigen pand in Kasteel­straat: “Late carrières­witch maar nog geen moment spijt gehad”

In een voormalige slagerij op het einde van de Kasteelstraat in Temse heeft FioRiart de deuren van een nieuwe zaak geopend. Voor floriste Ria Becker was het een late roeping. “Ik werkte eigenlijk als boekhoudster maar ik zocht een nieuwe uitdaging. Zes jaar geleden heb ik de sprong gewaagd en intussen komt men van overal uit de regio voor bruidsboeketten, mijn specialiteit.”