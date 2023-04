Spaghettifestijn voor startgeld 1.000 kilometer Kom op tegen Kanker: “Fietsen voor iedereen die we verloren hebben of vecht tegen de ziekte”

LEVENSVER­HAAL. Acteur Harry Deswarte overleden op 79-jarige leeftijd: “Je bracht voor zo veel mensen een lach en een traan”

Hij speelde mee in FC De Kampioenen, Thuis en Familie, maar heeft vooral in zijn eigen stad jarenlang op de planken gestaan. De Sint-Niklase acteur Harry Deswarte is maandag op 79-jarige leeftijd overleden. Na een mooie acteercarrière legde hij zich toe op lokaal vrijwilligerswerk en was hij ook politiek actief. “We herinneren hem als een heel lieve en enorm geëngageerde man.”