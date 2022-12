Sophia (53) doet emotionele oproep naar eerlijke vinder van rouwjuweel met as van overleden moeder: “Ik droeg deze ketting dag en nacht”

Sinds de dood van haar moeder in maart 2020 is de halsketting bijna nooit van haar hals geweest. “Ik draag de ketting bijna dag en nacht en doe ze enkel uit om te sporten”, legt ze uit. “Ik laat ze dan veilig thuis maar woensdagavond was ik gehaast om een groepsles te halen bij NRG in de Entrepotstraat. Uitzonderlijk heb ik het juweel daar uit gedaan en in mijn sporttas gestoken. Vermoedelijk is de ketting eruit gevallen toen ik mijn portemonnee heb genomen. Het was pas thuis toen ik vaststelde dat het juweel verdwenen was. Ik heb alles binnenstebuiten gekeerd en ook contact opgenomen met NRG maar mijn halsketting is jammer genoeg spoorloos.”

Voor Sophia is dit een zware klap want het juweel heeft een bijzonder emotionele waarde voor haar. “Ik had een bijzonder hechte band met mijn mama en ze heeft hier zelfs 7,5 jaar ingewoond zodat ik voor haar kon zorgen. Met het rouwjuweel kon ik haar altijd bij me dragen. Ik loop nu helemaal verloren nu ik het kwijt ben.”

De halsketting en hanger zijn van zilver en de hanger is rond en bezet met zirconia. “Op het eerste zicht lijkt het een gewoon juweel en ik krijg er ook vaak complimenten over. Het buisje met de assen is aan de achterzijde bevestigd en niet meteen zichtbaar. Ik doe nu een oproep naar de eerlijke vinder om dit rouwjuweel terug te bezorgen. Het is vermoedelijk verloren in de fitness maar ik kan het ook niet helemaal uitsloten dat het op straat is gevallen toen ik mijn sporttas in de fietstas heb gestoken. Hopelijk heeft iemand het gevonden en herkent deze persoon het aan de foto’s.”

Wie het juweel heeft gevonden, kan Sophia bereiken via info@gezondheidshuysje.be of 0491 25 28 43.

Volledig scherm © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.