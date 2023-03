Soepmaker ‘Oma’s Soep’ houdt kookdag in serviceflats Alegria: “Hartverwarmend om te praten en te koken met ouderen”

De formule bestaat al een aantal jaren in Nederland, en wordt nu ook geïntroduceerd in België. De primeur was voor Sint-Niklaas. Daar werden de bewoners van de serviceflats in residentie Alegria in de Kuildamstraat getrakteerd op een kookdag. “We gingen eerste onze groenten halen bij een lokale boer in de stad”, overloopt Marie. “Daarna kuisten en sneden we samen met alle bewoners de groenten. Vervolgens maakten we een lekkere verse soep met prei, broccoli en ajuinen. Maar de activiteit draaide niet alleen om het koken zelf. We namen uitgebreid de tijd voor een babbel met alle aanwezige oma’s en opa’s. Dat sociale element is voor ons, naast de noodzakelijke verkoop van de soepen, heel belangrijk.”