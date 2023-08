Snelheidsduivel scheurt met 113 kilometer per uur door Koningin Astridlaan

Ambachte­lijk Weekend gaat voor recordedi­tie met 38 locaties: “Maïsdool­hof in de velden is blikvanger”

Het Ambachtelijk Weekend gaat op zaterdag 19 en zondag 20 augustus voor een record in Sint-Niklaas. Nog nooit zal er op zoveel plaatsen ambachten, kunst en creativiteit ontdekt kunnen worden. Blikvanger is het maïsdoolhof van varkenshoeve ’t Bagynhof in Nieuwkerken, dat het thema ‘beestenboel’ perfect illustreert.