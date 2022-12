Snelheidsduivel (32) verklapt tegen rechter dat hij al 8 (!) jaar zonder rijbewijs op baan is: “Ik slaag maar niet in dat theoretisch examen”

Beveren Na anoniem graf in Nederland krijgt Josef (34) dan toch waardig afscheid: “Hij was nog altijd bij velen geliefd”

De vrienden van de 34-jarige Josef Amankwaah uit Beveren hebben afgelopen weekend iets rechtgezet. De Nederlandse autoriteiten hadden Josef niet kunnen identificeren na zijn dood en hem een anoniem graf gegeven. “Terwijl hij thuis veel mensen achterliet die wel degelijk om hem gaven”, klinkt het. In de Freethiel brachten ze een toost uit op Josef. Met een crowdfunding is intussen ook geld ingezameld om zijn lichaam te laten cremeren en over te brengen.

18 december